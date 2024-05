Jugendfußball Das Rauten-Quartett zieht ins Finale ein

Die vier Rautenträgerinnen vom Gelderner Friedrich-Spee-Gymnasium sorgen weiter für Furore. Fiona Itgenshorst (Nieukerk), Mia Giesen (Sevelen), Greta Oerding und Ina Goossens (beide Kapellen) haben sich am Wochenende mit den B-Juniorinnen von Borussia Mönchengladbach für das Endspiel um die Deutsche Meisterschaft qualifiziert. Die Mannschaft hatte im Halbfinale gegen den Nachwuchs der SpVg Aurich einen 1:0-Auswärtssieg vorgelegt – Nationalspielerin Fiona Itgenshorst hatte mit ihrem Treffer in der Nachspielzeit für lange Gesichter in Ostfriesland gesorgt. Im Rückspiel machten die U 17-Spielerinnen der Borussia am Samstag mit einem 1:1 (0:1) auf dem Fohlenplatz im Schatten der Westtribüne des Borussia-Parks den Finaleinzug perfekt.