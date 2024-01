Anmeldungen bis 1. Februar möglich Organisatoren rechnen mit guter Beteiligung beim Crosslauf Weeze

Falls sich nicht noch kurzfristig ein Wehwehchen bemerkbar machen sollte, geht bei der neunten Auflage des Weezer Crosslaufs in jedem Fall eine Deutsche Meisterin an den Start. Schließlich hat der Turn- und Spielverein eine prominente Titelsammlerin in seinen Reihen. Die nimmermüde Marianne Spronk, die inzwischen die Altersklasse W 75 erreicht hat, war Ende November bei den nationalen Querfeldein-Meisterschaften im saarländischen Perl zum x-ten Mal erfolgreich. Selbstverständlich lässt sie es sich nicht nehmen, am Samstag, 3. Februar, direkt vor der Haustür im August-Janssen-Sportzentrum an den Start zu gehen.