Bezirksliga : Clarke: "Wa.-Wa. wird durchmarschieren"

Trainer und Leistungsträger auf dem Platz: Sebastian Clarke (grünes Trikot) hat die Sportfreunde Broekhuysen vor zwei Jahren zurück in die Bezirksliga geführt. Foto: ja/Gerhard Seybert

Straelen-Broekhuysen Bezirksliga: Broekhuysens Trainer Sebastian Clarke im Gespräch über das Niveau der Bezirksliga, den SV Straelen und seine SF-Kicker.

Sebastian Clarke ist eines der zentralen Gesichter des Gelderländer Fußballs. Schon seit mehr als vier Jahren ist er als Spielertrainer des Bezirksligisten Sportfreunde Broekhuysen aktiv. Zuvor prägte er ein Jahrzehnt lang den SV Straelen als Spielgestalter und begleitete die Grün-Gelben durch die Verbands-, Landes-, Niederrhein- und Oberliga. Mit seiner Broekhuysener Mannschaft befindet sich der 34-Jährige auf Tabellenplatz zwei. Nach drei sieglosen Begegnungen in Serie ist der Rückstand auf den Klassenprimus TSV Wachtendonk-Wankum jedoch auf vierzehn Punkte angewachsen.

Bilanz In dieser Saison bringt es der Spielertrainer auf 14 Einsätze, ein Tor und eine Vorlage.

Clarke Wir können sehr zufrieden sein. Und dennoch: Meistens bleibt ja der letzte Eindruck haften und da sage ich ganz klar: Der ist nicht gut. In den letzten drei Spielen sind wir nicht so aufgetreten, wie wir es uns vorgenommen haben. Gegen Wa.-Wa. kann man natürlich verlieren, auch Moers ist eine gute Mannschaft. Aber die erste Halbzeit gegen Weeze, als wir 0:2 zurücklagen, kann ich so nicht akzeptieren.