Das Ass aus der Marienstadt Benedikt Polders bleibt die Nummer eins auf dem Golfplatz

Die inzwischen 15. Auflage der Kevelaerer Golf-Stadtmeisterschaft hat allen Beteiligten wieder einmal sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn der Sieger Jahr für Jahr schon vorher feststeht. Denn an Benedikt Polders gibt es bei den Titelkämpfen für die Konkurrenz kein Vorbeikommen. Wie auch – der gute Mann zählt zu Deutschlands besten Golfern der Altersklasse Herren 30 und ist in der Zweiten Bundesliga für den Westfälischen Golf-Club Gütersloh im Einsatz. 48 Sportlerinnen und Sportler griffen bei bestem Wetter auf der Anlage des Landgolfclubs Moyland zu den Schlägern – vor dem Gang ans Büfett überreichten die Organisatoren Thomas Hardieck, Roland Gendritzki und Jürgen Borghs der unumstrittenen Nummer eins zum siebten Mal in Folge den Wanderpokal.