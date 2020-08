Fußball : Benedict Weeks ist Cheftrainer des SV Straelen

Straelen Das lange Warten hat ein Ende: Hermann Tecklenburg, Präsident des Fußball-Regionalligisten SV Straelen, hat den bisherigen Assistenten Benedict Weeks (30) zum Cheftrainer befördert.

Straelen (ütz) Endlich – nach der überzeugenden Vorstellung des Fußball-Regionalligisten SV Straelen im Spiel gegen den niederländischen Zweitligisten NEC Nimwegen (3:0) hat Präsident Hermann Tecklenburg die Katze aus dem Sack gelassen. „Benedict Weeks ist unser neuer Cheftrainer. Bei der Entscheidung habe ich mich der Meinung der sportlichen Leitung, der Co-Trainer und der Mannschaft angeschlossen“, teilte er am Samstagabend unmittelbar nach dem Abpfiff mit.

Tecklenburg hatte zuvor unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, dass er vom Trainer erwartet, dass dieser der Mannschaft auch vormittags zur Verfügung steht. Der 30-jährige Weeks, in der abgelaufenen Saison als Co-Trainer unter seiner Vorgängerin Inka Grings im Einsatz, äußerte sich nach dem Spiel so zu seiner Beförderung: „Mit meinem Arbeitgeber ist alles abgeklärt. Ich stehe dem SV Straelen in vollem Umfang zur Verfügung .“