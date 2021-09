Leichtathletik : „Drei Lauffreunde sollt ihr sein“ ist neues Motto des Weezer Staffellaufs

Weeze Der TSV Weeze hat die Teamgröße für seine beliebte Veranstaltung verringert, damit noch mehr Interessenten teilnehmen können. 35. Auflage am 25. September.

(RP) Nach der Corona-Zwangspause im vergangenen Jahr erfährt der beliebte Staffellauf der Leichtathletik-Abteilung des TSV Weeze am Samstag, 25. September, seine 35. Auflage. Es gibt eine ganz wichtige Änderung. Der „Fünf-mal-Fünf-Kilometer-Lauf“ ist Geschichte. „Drei Lauffreunde sollt ihr sein“ lautet das neue Motto des Teamwettbewerbs, der traditionell bei Vereinen, Firmen, Familien und Nachbarschaften hoch im Kurs steht.

Der TSV Weeze trägt damit den Rückmeldungen von interessierten Freizeitsportlern Rechnung, die in der Vergangenheit gerne teilgenommen hätten, aber keine Fünfer-Staffel organisieren konnten. In die Wertung fließt die Gesamtzeit des jeweiligen Trios ein. Die Strecke führt wie immer an der Niers entlang.