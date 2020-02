Handball : Beckrath zu robust für TVI-Frauen

In der Handball-Landesliga der Frauen unterliegt Issums Mannschaft von Trainer Werner Konrads mit 22:26. Die Herren müssen sich knapp gegen Borken geschlagen geben. Besser präsentierte sich die Jugend des TV Aldekerk.

Für die Frauenmannschaft war der TV Beckrath das Maß der Dinge. Mit 26:22 behielten die favorisierten Mönchengladbacher die Oberhand. „Die Hürde Beckrath hat sich für uns als zu hoch dargestellt. Wir mussten die Robustheit und körperliche Überlegenheit unseres Gegners anerkennen“, sagt Trainer Werner Konrads. Schon früh sorgte die harte Gangart der Abwehr Beckraths für Verunsicherung bei den Issumerinnen. Nach zehn Minuten stand es bereits 2:7 aus Sicht der Gäste. Danach kämpfte sich die TVI-Mannschaft wieder heran und konnte zur Pause den Vorsprung auf drei Tore verringern. Der Auftakt in den zweiten Durchgang misslang allerdings, Hoffnung keimte beim 22:25-Zwischenstand in der 55. Min noch einmal auf. Doch mit einem Siebenmeter legte Beckrath wieder vor, damit war das Spiel entschieden.

Handball Oberliga Frauen: GSG Duisburg - TV Aldekerk 22:47 (9:22). Während im heimischen Aldekerk Karneval gefeiert wurde, fackelten die Grün-Weißen in der Sporthalle an der Großenbaumer Allee ihr eigenes Feuerwerk ab und landeten den nächsten deutlichen Sieg. Wie schon im Hinspiel konnten die Duisburgerinnen nur in den Anfangsminuten mithalten, nach zehn Minuten schon fiel jedoch der Widerstand. Zur Halbzeit war die Partie bereits entschieden, nach dem Seitenwechsel spielten die Grün-Weißen ihren Streifen herunter und bestätigten so erneut ihre Führungsrolle in der Liga. Aldekerks Insa Weisz ragte mit zehn Treffern heraus.