Bastian Portenkirchen mit Titel-Hattrick

Bastian Portenkirchen feiert Dreifach-Triumph in Straelen

Straelen Der neue Clubmeister des TC Blau-Weiß-Gold gewinnt auch den Pokalwettbewerb und das Doppel.

(RP) Bastian Portenkirchen ist der Mann der Stunde in den Reihen des Tennis-Clubs Blau-Weiß-Gold Straelen. Bei den vereinsinternen Wettbewerben feierte er jetzt gleich einen Dreifach-Triumph. Im Rahmen der Clubmeisterschaften, die in vier Einzel- und drei Doppelkonkurrenzen ausgetragen wurden, spielte sich Portenkirchen souverän durch die Matches und holte völlig verdient den Titel. Zuvor hatte der neue Straelener Vereinsmeister bereits das Pokalfinale gegen Andre Spittmann mit 6:2, 6:2 für sich entscheiden können. Doch damit nicht genug: Im Herren-Doppel gewann Portenkirchen an der Seite von Hendrik Schaap auch noch das Finale gegen Dirk Caster und Harry Hoffmann mit 6:2 und 7:6.