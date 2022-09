Aus den Vereinen : Basketballer knackt 700er Marke

Geldern Jugendtrainer Silas Nitsche ist „Mister 700“ des TTC Blau-Weiß Geldern-Veert. Der Verein hat bereits vier Nachwuchs-Mannschaften, die in Kürze auf Korbjagd gehen sollen.

Das muss man sich einmal vorstellen. Der Basketball-Club Geldern ist erst am 11. Juni vergangenen Jahres gegründet worden. Und stellt bereits jetzt mit inzwischen 75 Mitgliedern die drittstärkste der insgesamt 13 Abteilungen des Breitensportvereins TTC Geldern-Veert. „Ich habe noch nie erlebt, dass eine Abteilung so rasant wächst“, sagt Vorsitzender Eugen Brück.

Und auch der Veerter Ortsbürgermeister Heinz Manten ließ sich zur sportlichen Feier des Tages nicht lumpen. Er überreichte Silas Nitsche einen Schiedsrichter-Koffer, damit in der Sporthalle an der Anne-Frank-Straße möglichst schnell die ersten Spiele des BBC Geldern regulär über die Bühne gehen können. „Die Kinder und Jugendlichen trainieren fleißig und sind begeistert bei der Sache. Noch in diesem Jahr sollen die ersten Freundschaftsspiele stattfinden, damit sich unser Nachwuchs mit Gegnern aus der Umgebung messen kann“, sagt Eugen Brück. Eventuell soll dann in der Saison 2023/24 erstmals auch eine Mannschaft unter dem Dach des TTC Geldern-Veert in einer offiziellen Meisterschaft mitmischen.