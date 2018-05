Badminton : Badminton-Team des SVS holt die Meisterschaft

Der Badminton-Nachwuchs des SV Straelen verließ in der vergangenen Saison fast immer als Sieger die Halle. Foto: SV Straelen

Straelen Die Badminton-Abteilung des SV Straelen ist stolz auf ihren Nachwuchs. Die Schüler-Mannschaft der Grün-Gelben (Altersklasse "U 15") hat in der Bezirksklasse Nord eine überragende Saison gespielt. Die Talente entschieden 13 von 14 Meisterschaftsspielen für sich und mussten sich lediglich einmal geschlagen geben. Folgerichtig gewann das Team mit drei Punkten Vorsprung auf Verfolger VfB Mülheim den Titel und schlägt in der kommenden Spielzeit in der Bezirksliga auf.

Zum erfolgreichen Team gehören Philipp Maes, Lucas Jacoby, Steffen Faustmann, Noa Neuhäuser, Lara Curth und Anna Göbbels. Auf Kreisebene hatten außerdem die "U 19"-Junioren des Vereins in ihrer Spielklasse die Nase vorn. Zum Einsatz kamen hier: Cora Spieske, Norman Kitzmann, Florian Mertens, Anna Steffen, Eva Spachtholz, Timo Spachtholz und Jasper Schröder.

(RP)