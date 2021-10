Handball : SV Straelen zurück in der Oberliga

Die B-Junioren des SV Straelen feierten ausgelassen die Rückkehr in die Handball-Oberliga. Foto: Sven Westhoff

Straelen B-Junioren des SV Straelen präsentieren sich beim Qualifikationsturnier in Voerde in blendender Verfassung und machen die Rückkehr in die Handball-Oberliga perfekt.

(terh) „Straelende“ Gesichter bei Spielern, Trainern und mitgereisten Fans der B-Jugend des SV Straelen beim Oberliga Qualifikations-Turnier in Voerde.

Eigentlich hätte das Team schon beim ersten Quali-Turnier in eigener Halle eine Woche zuvor alles klarmachen können, als man nach drei gewonnenen Spielen das „Endspiel“ gegen die Eagles Niederrhein durch eine äußerst fragwürdige Schiedsrichterentscheidung in den letzten Sekunden verlor.

Deshalb fuhr die Truppe am vergangenen Sonntag zum „Nachsitzen“ nach Voerde. Dort ging die neuformierte Mannschaft um das Trainergespann Floeth, Arts und vier Jungtrainern vom ersten Spiel an hochmotiviert und konzentriert zur Sache. So gewannen die Jungs gegen Lobberich 12:10, Uerdingen 20:10, Schermbeck 13:8 und standen bereits vor dem letzten Spiel als Gruppensieger fest. Die Grün-Gelben präsentierten sich dabei spielerisch und kämpferisch in Topform.

Obwohl das Team die letzte Begegnung gegen Lank mit 14:17 verlor, wurde der Aufstieg natürlich gebührend gefeiert und man konnte überall in stolze und zufriedene Gesichter blicken.