Dritte Handball-Liga : Das Ziel: Erfolgserlebnis mit dem letzten Aufgebot

Kerken Nach zuletzt vier Niederlagen in Folge empfängt der TV Aldekerk den Tabellendritten TuS Opladen. Der Gastgeber muss neben den Langzeitverletzten wahrscheinlich auch die Brüder Julian und Jonas Mumme sowie Thomas Plhak ersetzen.

Am Samstag um 18 Uhr dürfen sich die Anhänger des TV Aldekerk auf eine weitere spannende und kurzweilige Partie freuen, wenn der Handball-Drittligist in der Vogteihalle den TuS Opladen empfängt. Beide Mannschaften kennen sich noch gut aus gemeinsamen Regionalliga-Zeiten. Vor zwei Jahren gelang den Gästen der Sprung in Liga drei – damals mit sieben Punkten Vorsprung auf den TV Korschenbroich. Im Moment belegt die Mannschaft von Fabrice ­Voigt den dritten Platz – der ATV folgt mit zwei Punkten Rückstand auf Rang sieben.