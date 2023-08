Fußball-Regionalliga der Frauen Neuling SV Walbeck zahlt erstes Lehrgeld

Info

Programm Der VfR Warbeyen, der zum Auftakt spielfrei hatte, weil die Sportfreunde Siegen ihre Mannschaft zurückgezogen haben, startet am kommenden Sonntag, 13 Uhr, bei Vorwärts Spoho Köln in die Saison. Der SV Walbeck tritt am Sonntag um 15.15 Uhr bei der SGS Essen U 20 an.