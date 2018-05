Radsport: Auf dem Rad zur Weltmeisterschaft

Geldern Radsport: Gerd Bloemen denkt auch mit 71 Jahren nicht ans Aufhören. Nächstes Ziel ist die WM in Tirol.

Die meisten Menschen aus Geldern und Umgebung werden Gerd Bloemen (71) als Geschäftsmann kennen oder bei seinen Trainingskilometern als Langstreckenläufer schon einmal gesehen haben. Weniger kennen ihn als ausgezeichneten Radrennfahrer. Im Gespräch macht er unter anderem deutlich, wie wichtig Sport für den Menschen ist. Auch, oder besonders, wenn man sich schon im fortgeschrittenen Alter befindet. Und was in den Jahren noch alles möglich ist, dafür ist Gerd Bloemen der lebende Beweis.

Angefangen hat für den in Aengenesch geborenen Bloemen alles im Alter von etwa 15 Jahren. "Das war bei ,Tempo Aengenesch', einem Radsport-Verein. Radrennen, Hochrad und Radball wurden da angeboten", erklärt Bloemen, "in dem Verein war ganz Aengenesch, die Mitgliedschaft bekam man automatisch mit der Geburt."

Er zeigt Bilder, die ihn auf dem zwei Meter hohen Hochrad in weißer Stoffhose mit Kniff, weißem Hemd und schwarzer Fliege zeigen und schwelgt in Erinnerungen: "Radball habe ich jedoch auch gemacht, als Mannschaft für ,Tempo Aengenesch' mit meinem Bruder Alfons in der Zweiten Liga, aber da haben wir immer die Hucke vollgekriegt und uns schnell wieder abgemeldet."

Es folgte eine Pause, in der er sich um seine berufliche Laufbahn kümmerte, heiratete und Vater einer Tochter wurde. Mit dem Sport hat er nie so richtig aufgehört, und irgendwann war der Punkt erreicht, dass er wieder mehr Sport machen konnte und wollte.

Im Moment bereitet er sich für die Qualifikation zur Weltmeisterschaft der Senioren-Radsportler vor. In knapp zwei Wochen geht er in Luxemburg an den Start. Ganz wichtig bei der Vorbereitung sei der medizinische Check. Er richtet sein Trainingsprogramm nach den medizinischen Werten aus und zeigt dabei sein Handy mit den entsprechenden Trainingsdaten. In der vergangenen Woche hat er ordentlich in die Pedale getreten und 440 Kilometer unter verschiedenen Bedingungen inklusive Intervall-Training absolviert. Sein Puls unter Belastung: nicht über 150, sein Durchschnittstempo: 30 Stundenkilometer.