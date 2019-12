Handball : „Wir dürfen uns schon auf 2020 freuen“

Stets mit voller Aufmerksamkeit bei der Sache: Trainer Nils Wallrath hat den Regionalligisten TV Aldekerk wieder auf Vordermann gebracht. Foto: Heinz Spütz

Aldekerk Trainer des Handball-Regionalligisten TV Aldekerk wünscht sich von seiner Mannschaft etwas mehr Konstanz.

Am Samstagabend waren sich die begeisterten Zuschauer in der Vogteihalle einig: Im letzten Meisterschaftsspiel vor der Winterpause hatte Regionalligist TV Aldekerk beim 37:29 gegen BTB Aachen den Handballfreunden noch einmal einen sportlichen Leckerbissen serviert. Zwar konnte die Mannschaft nicht immer ihr volles Potenzial ausschöpfen. Doch mit 13:9-Punkten überwintern die Grün-Weißen in der oberen Tabellenhälfte mit Blick Richtung Spitzengruppe. Trainer Nils Wallrath äußert sich ausführlich zum bisherigen Saisonverlauf und wagt einen Blick in die sportliche Zukunft.

Fünf Siege, drei Unentschieden und drei Niederlagen bedeuten 13:9-Punkte und Platz sechs in der Tabelle. Wie zufrieden sind Sie mit dieser Ausbeute?

Nils Wallrath Wir dürfen zumindest nicht unzufrieden sein. Wir wollten uns im Vergleich zum Vorjahr verbessern. Und das haben wir bislang auch geschafft. Speziell unsere Abwehr in Verbindung mit guten Torwartleistungen hat sich verbessert. Wenn man jedoch sieht, dass wir auch unnötig den einen oder anderen Punkt verschenkt haben, kann ich auf der anderen Seite auch nicht ganz zufrieden zu sein. Es ist einfach schade, dass wir uns in einigen Spielen um den Lohn gebracht haben.

Jeder Trainer möchte etwas bewirken und seine Mannschaft entwickeln. Ist Ihnen das geglückt?

Wallrath Diese Frage lässt sich gar nicht so einfach beantworten. Wenn man von Entwicklung spricht, muss man immer einen längeren Zeitraum betrachten. Ich bin jetzt seit eineinhalb Jahren Trainer der ersten Mannschaft und habe diese in einer schwierigen Phase übernommen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Probleme immer noch an uns haften. Denn meine Spieler hinterfragen weiterhin sehr viel. Da mir als Spieler eine gute Abwehr immer sehr wichtig war, lege ich auch als Trainer gesteigerten Wert darauf. Da kann ich leider nicht komplett aus meiner Haut. Und wenn man sieht, dass sich Spieler wie beispielsweise Thomas Jentjens oder auch Daniel Zwarg im Abwehrbereich deutlich gesteigert haben, so haben sich einzelne Spieler klar weiterentwickelt. Meine Idee ist es, weiterhin aus einer soliden Abwehr einen schnellen Ballvortrag zu bekommen. Daran arbeiten wir im täglichen Training. Beim ATV wird einem das nötige Vertrauen geschenkt, so dass ich in Ruhe mit meiner Mannschaft arbeiten kann. Ich kann nur hoffen und wünsche es mir auch, dass diese Mannschaft noch möglichst lange zusammenbleibt und unter meiner Leitung spielen möchte. Mit einem Altersschnitt von 23,5 Jahren sind wir sicher langfristig gut aufgestellt. Und mit Geduld und ein wenig Glück ist vielleicht auch mal der große Wurf in der Nordrheinliga möglich.

Wie beschreiben Sie die Stimmung innerhalb der Mannschaft; nicht nur bei den Spielen, sondern auch im Training?

Wallrath Über die Stimmung kann ich mich nicht beschweren. Die meisten Spieler wohnen in Aldekerk und treffen sich fast täglich, auch privat. Das hat den ATV immer ausgezeichnet, macht es jedoch auch immer schwer für Außenstehende, in die Mannschaft zu kommen. Manchmal ist mir das Klima zu familiär. Aber es wird dennoch gut und teilweise hart trainiert.

Worauf wird das Hauptaugenmerk beim Training in der Rückrunde liegen?

Wallrath Wir werden sicher weiter an unserer Abwehr arbeiten müssen. Torwart Benedikt Köß hat gegen BTB Aachen am Wochenende sein letztes Spiel für uns gemacht. Ein neuer Torwart ist in Aussicht, aber alles noch nicht spruchreif. Der neue Mann muss sich erstmal an seine Vorderleute gewöhnen, um zu wissen, wie sie sich in der Deckung verhalten. Erst dann kann die Zusammenarbeit zwischen Abwehr und Torhüter gut funktionieren, um das volle Potenzial ausschöpfen zu können. Wenn wir diesen Schritt getan haben, werden wir weiter an unserem Umschaltspiel schrauben. Bei drei Trainingseinheiten pro Woche ist es schwer, das ganze Spektrum abzudecken. Dennoch dürfen die individuelle Ausbildung und Einheiten in Kleingruppen nicht vernachlässigt werden. In jedem Mannschaftsteil steckt noch deutlich mehr Potenzial, als wir bis heute abgerufen haben.

Wie lautet das Nahziel für die ersten drei Spiele der Rückrunde?

Wallrath Das ist ganz schwer zu sagen. Da kommen zu Jahresbeginn sicher drei ganz dicke Brocken auf uns zu. Gegen Essen starten wir mit einem Heimspiel gegen eine Bundesligareserve, bei der man zu diesem frühen Zeitpunkt nie genau sagen kann, wer da aufläuft. Mit der wieder erstarkten SG Ratingen kommt der vermutlich stärkste Gegner der Liga am zweiten Spieltag. Auch wenn die Mannschaft aktuell mit uns punktgleich ist, stellt Ratingen für meine Begriffe die stärkste Mannschaft der Liga. Danach sind wir zu Besuch bei der SG Langenfeld. Der Absteiger aus der Dritten Liga hinkt sicher seinen eigenen Ansprüchen hinterher. Wenn die Langenfelder ins Rollen kommen, können Sie jede Mannschaft schlagen. Aber genau das ist es halt, was die Regionalliga so enorm spannend macht. Jeder kann jeden schlagen. Wir können auch nach den drei Spielen mit 0:6-Punkten doof aus der Wäsche gucken. Wenn wir jedoch die Leistung vom Aachen-Spiel über die Weihnachtspause mitnehmen, können wir durchaus einige Punkte einfahren. Kampflos werden wir nichts hergeben. Und ich kann versprechen, dass wir uns auf das Jahr 2020 und spannende Spiele freuen können.

Was erwarten Sie von der Mannschaft, um am Ende zufrieden auf die Saison zurückblicken zu können?

Wallrath Das ist immer die Summe aus vielen Faktoren. Ich bin nicht zufrieden, wenn wir ständig an uns selber scheitern. Wenn wir in diesem Jahr aber nichts mit dem Abstieg zu tun haben, haben wir doch schon einen Fortschritt gemacht, auf dem wir aufbauen können. Die vergangenen beiden Spielzeiten haben bei allen Beteiligten sehr an den Nerven gezehrt. Alles ab Platz fünf ist meiner Meinung nach zufriedenstellend. Wenn man aber weiß, dass man Dritter hätte werden können und letztlich an sich selber gescheitert ist, dann muss ich zu dem Ergebnis kommen, dass die Saison nicht zufriedenstellend gelaufen ist. Zufrieden wäre ich auch schon, wenn wir mehr Konstanz zeigen. Wir haben noch zu viele Schwankungen und in diesem Bereich sicher noch Luft nach oben.

Zum sportlichen Startschuss am 11. Januar gibt’s eine Überraschung.