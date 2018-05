Handball: ATV II ist zurück auf Platz drei

Aldekerk Handball-Oberliga Frauen: TV Aldekerk II - TV Beyeröhde 32:24 (15:16).

In der schien Auf Aldekerker Seite ohnehin nur eine Spielerin wirklich zu funktionieren: auf der rechten Rückraumseite platzierte Birga van Neerven einen Treffer nach dem anderen im gegnerischen Netz. Dennoch ging der ATV mit einem Rückstand in die Kabine. "Da habe ich die Mannschaft gefragt, ob sich nicht auch andere am Spiel beteiligen wollen", verrät Baude. Das passierte dann allerdings durch einen eher unglücklichen Zwischenfall. Kurz nach Wiederbeginn knickte van Neerven mit dem Fuß um, das Spiel war für sie beendet. An ihrer Stelle rückte Leona Karpowitz auf die Position Rückraum rechts und machte nahtlos da weiter, wo ihre Teamkollegin gezwungenermaßen aufgehört hatte. Auch wenn die anderen diesmal beim Torewerfen nicht so richtig in Fahrt kamen, gelang es der Aldekerker Zweitvertretung nach dem Seitenwechsel, schnell in Führung zu gehen und diese bis zum 32:24-Sieg auszubauen.