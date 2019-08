Andreas Holla neuer Arminen-Coach : Kapellens Trainer hat einstelligen Tabellenplatz im Blick

Obere Reihe von links: Paul Oymanns, Dominik Bollen, Henrik Lackmann, Frank Boos (Co-Trainer), Joe Kovac. Mittlere Reihe von links: Thorben Gbur (Torwarttrainer), Andreas Holla (Trainer), Jörn Kaminski, Carsten Trienekens, Simon van Gemmeren, Nico Aldenpass, Arne Lackmann, Nico Bosman. Untere Reihe von links: Jonas Teller-Weyers, Laurin Werder, James Simpson, Marvin Domagalla, Tobias Klaessen, Thomas van de Loo, Florian Aengenheister. Foto: Arminina Kapellen

Kapellen Seit dem Aufstieg in die Kreisliga A vor drei Jahren landete Armina Kapellen am Ende immer auf einem einstelligen Tabellenplatz. In der abgelaufenen Saison war es der Rang sieben, auch da war die Sorge um den Klassenerhalt also kein Thema.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaus Schopmans

Damit dies auch in der Zukunft so bleibt und es vielleicht in den nächsten Jahren noch etwas nach oben geht, haben die Kapellener nun mit Andreas Holla einen engagiertenTrainer verpflichtet.

Vier Jahre lang war Andreas Holla davor bei DJK Twisteden im Traineramt, übernahm die Mannschaft damals auch als A-Kreisligist und schaffte den Aufstieg in die Bezirksliga. Die Zielsetzung in Kapellen ist da sicher eine ganz andere. Da richtet man sich bei den Arminen eher an die zurückliegenden Spielzeiten. „Ein einstelliger Tabellenplatz sollte aber schon unser Ziel sein“, meint Coach Holla. Dass keine großen Sprünge zu erwarten sind, zeigt auch ein Blick auf die Personalbewegungen, die sich mit Zu- und Abgängen in etwa die Waage halben. Spektakuläre Zugänge gibt es bei den Kapellenern nicht. Die neuen Gesichter sind überwiegend ganz junge Spieler, die aus der A-Jugendspielgemeinschaft mit dem SV Sonsbeck stammen.

Info Viele Neue aus der eigenen Jugend Zugänge Joe Kovac (VfL Pont), Paul Oymanns, Cedric Gerhards, Dominik Bollen, Tomek Wojciechowski, Arne Lackmann, Henning Pawlas, Kai Tünnißen (alle eigene Jugend), Nicolas Bosman (SV Veert), Thorben Gbur (Fichte Lintfort, Torwarttrainer) Abgänge Marcus Brouwers (GW Vernum), Bastian Grütter, Rik Spütz, Leo Pickers (alle SV Veert), Kai Ulbrich (Viktoria Winnekendonk),