Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern Der neue Coach der Arminia ist ein Gewinner-Typ

Den Kontakt zum neuen Coach hat Arminias Co-Trainer Marvin Domagalla hergestellt, der ihn in seiner Zeit als Torhüter des TuS Xanten kennengelernt hat. Fußball-Obmann Frank Boos traf sich mit Johannes Bothen, anschließend war die Zusammenarbeit schnell in trockenen Tüchern. „Ich habe die Sache mit meiner Familie abgeklärt und grünes Licht bekommen“, sagt der Vater von zwei Kindern. „Ich gehe davon aus, dass ich in Kapellen in Ruhe arbeiten kann und freue mich auf ein junges Team. Und auf junge Menschen, die bereit sind, Vorstandsarbeit zu leisten. Ich habe die positive Entwicklung der ersten Mannschaft und des gesamten Vereins mitbekommen und sehe es als meine Aufgabe an, das Team weiter nach vorne zu bringen.“