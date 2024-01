Jugendfußball An der Fleuth ist die Fußball-Welt noch in Ordnung

Parallel dazu erstellte er eine Namensliste mit Spielern, die gewechselt waren oder aufgehört hatten. Baldy suchte das Gespräch mit den Jugendlichen und deren Eltern und berichtete von den Zukunfsplänen der Arminia. „Regelmäßig saß eine Gruppe von sieben oder acht Spielern bei mir auf der Terrasse“, sagt er. Die Talente wollten ganz genau wissen, ob es Sinn und Spaß macht, in Kapellen zu kicken. „Ich konnte fast alle Fragen mit ehrlichen Argumenten beantworten und den Jugendlichen Perspektiven aufzeigen“, so Baldy. „Die Spieler haben gespürt, dass hier im Verein was passiert.“ Der Lohn für die mühsame Arbeit ließ nicht lange auf sich warten. Die ersten Spieler kamen zurück an den Vorsumer Weg und brachten häufig noch Freunde mit.