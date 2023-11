Fußball-Kreisliga A Arminia Kapellen hat das erste Ziel schon erreicht

Für 2023 ist Fußball-A-Ligist Arminia Kapellen schon einmal am Ziel. „Wir wollten uns mit 25 Punkten in die Winterpause verabschieden. Die haben wir jetzt schon auf dem Konto und können uns in aller Ruhe auf die drei schweren Aufgaben konzentrieren, die in diesem Jahr noch auf uns warten“, sagte Trainer Marcel Lemmen.