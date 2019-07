Tischtennis : Annemarie Falkowski Vize-Europameisterin

Geldern (him) Von wegen Sightseeing. Die Organisatoren der Tischtennis-Europameisterschaft der Senioren in Budapest hatten zwar für die Sportlerinnen und Sportler ein attraktives Ausflugsprogramm auf die Beine gestellt.

Doch Annemarie Falkowski, langjährige Leistungsträgerin des TTC Blau-Weiß Geldern Veert, konzentrierte sich in erster Linie auf das Geschehen an der Platte. Mit Erfolg. Die Geldernerin hat am Samstag in der ungarischen Hauptstadt einen der größten Erfolge ihrer Laufbahn errungen.