Tischtennis Falkowski holt DM-Titel mit TTF Königshof

Annemarie Falkowski, die seit vielen Jahren zu den Stützen der Frauen-Mannschaft des TTC Geldern-Veert in der Tischtennis-Verbandsliga zählt, darf sich Deutsche Meisterin nennen. Mit der Auswahl der TTF Rhenania Königshof hatte sich die Geldernerin auf den weiten Weg nach Dachau gemacht, um bei den nationalen Mannschafts-Titelkämpfen aufzuschlagen. Vor Ort gab’s direkt das Finale, weil von ursprünglich fünf gemeldeten Teams in der Altersklasse Seniorinnen 70 nur zwei angetreten waren. Das Quartett des Krefelder Klubs schlug Salamander Kornwestheim mit 3:1 – Annemarie Falkowski beteiligte sich mit einem 3:1 (11:4, 11:8, 6:11, 11:9) gegen ihre Kontrahentin Margitta Ilskens am Titelgewinn. Außerdem waren Gabi Kochanski, Roswitha Lindner und Reinhilde Dohrenbusch für die Tischtennisfreunde am Start. „Trotz der strapaziösen An- und Abreise haben wir sehr viel Spaß gehabt und verdient gewonnen“, sagte Falkowski.