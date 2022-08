Rheinische Meisterschaft in der Vielseitigkeit : Anna Lena Schaaf eine Klasse für sich

Rheinische Meisterschaft in der Vielseitigkeit

Nina Cleven (RV Sevelen) kam mit Double Action bei der Kreismeisterschaft auf Rang zwei. Der Titel ging an Steffen Bißels (RV Vorst). Foto: Evers, Gottfried (eve)

Rheurdt Die Mannschafts-Europameisterin der Jungen Reiter gewinnt die internationale Vielseitigkeit in Rheurdt und holt in ihrer Altersklasse auch den rheinischen Titel.

Was die Interessengemeinschaft der Vielseitigkeitsreiter (IGV) im Kreispferdesportverband Kleve am vergangenen Wochenende bei der Ausrichtung der Rheinischen Meisterschaft und der Kreis-Titelkämpfe auf die Beine gestellt hat, das war aller Ehren wert. Mit sehr viel Liebe zum Detail hatte die Mannschaft um Christel Heyl und Andreas Wetzels diese Veranstaltung von langer Hand geplant und im Ergebnis bestens umgesetzt. Das Lob der Teilnehmer und der vielen Besucher bestärkte die IGV darin, alles richtig gemacht zu haben.

Im Sattel von Lagona OLD beendete sie die Dressur und das Springen auf Rang eins. Diese Führung gab die 20-Jährige, die 2019 den EM-Titel bei den Junioren und vor kurzem Einzel-Silber und Mannschafts-Gold bei der Europameisterschaft der Jungen Reiter im schwedischen Segersjö gewonnen hat, beim abschließenden Geländeritt nicht mehr ab. Hier waren die Naturhindernisse rund um den Wetzel`s Hof in der Grafschaft Kengen auf internationales Niveau (CCI 2*) erstellt worden.

Auch wenn man schon so erfahren ist wie Anna-Lenna Schaaf, gehörte schon eine gehörige Portion an Kondition, Koordination und auch Mut dazu, die über drei Kilometer lange Geländestrecke im Bereich Finkenberg fehlerfrei in der erlaubten Zeit zu reiten. Vor allem die langen Galoppstrecken musste man sich gut einteilen und durfte sie nicht mit zu hohem Tempo reiten.