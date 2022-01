Sportschießen : Anna Janssen für Europameisterschaft qualifiziert

Zunächst einmal möchte Anna Janssen die Luftgewehr-Mannschaft der SSG Kevelaer am Wochenende zum Triple führen. Foto: Heinz Spütz

Kevelaer Die 20-jährige Sportschützin aus Kevelaer vertritt Deutschland im März bei den Luftgewehr-Titelkämpfen in Norwegen. Am Wochenende geht‘s zunächst mit ihrem Heimatverein um die Mission Titelverteidigung.

Im neuen Jahr warten direkt wieder große Herausforderungen auf Anna Janssen. Am kommenden Wochenende nimmt die international erfolgreiche Sportschützin zunächst mit der Luftgewehr-Auswahl der SSG Kevelaer bei der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft die Mission Titelverteidigung in Angriff – als erster Verein in der Geschichte des Deutschen Schützenbundes (DSB) möchten die Kevelaerer Meisterschützen das Triple feiern.

Und die Nummer eins der SSG befindet sich vor dem Bundesliga-Finale, das auf der Olympia-Schießanlage in Garching-Hochbrück bei München ausgetragen wird, in Topform. Die 20-jährige Studentin, die in der Bauernschaft Berendonk aufgewachsen ist, gewann bei den Seniorinnen die Qualifikation zur Luftgewehr-Europameisterschaft. Anna Janssen wird vom 18. bis zum 27. März die deutschen Farben in der norwegischen Kleinstadt Hamar, 130 Kilometer nördlich von Oslo, vertreten. Und höchstwahrscheinlich bei der Vergabe der Medaillen ein gehöriges Wörtchen mitreden.

An zwei Wochenenden ging‘s im neuen Bundesstützpunkt des DSB in Wiesbaden um die begehrten Tickets für Norwegen. Bereits zum Auftakt der Ausscheidungskämpfe stellte Anna ihre herausragenden Fähigkeiten eindrucksvoll unter Beweis. Mit 631,5, 632,2 und 630,1 Ringen setzte sie sich mit einem Abstand von mehr als 12 Ringen deutlich vom Verfolgerfeld ab. Bundestrainer Claus-Dieter Roth: „Anna zeigt ein hohes und stabiles Leistungsniveau.“

Am vergangenen Wochenende lieferte die Top-Schützin des DSB erneut eine überragende Vorstellung. Obwohl Anna Janssen die Fahrkarte zur Europameisterschaft so gut wie sicher in der Tasche hatte, legte sie ein weiteres Mal unglaubliche Konstanz und Nervenstärke an den Tag. Die Kevelaererin brachte 628,2 und 630,0 Ringe auf die Scheibe und gewann mit über 24 Ringen Vorsprung auf die Zweitplatzierte Lisa Müller. Bei einer Gesamtzahl von exakt 3151,7 Ringen verteilt auf insgesamt 300 Schüsse erzielte sie mit einem stabilen Schnitt von 10,5 Ringen pro Schuss ein internationales Spitzenergebnis.