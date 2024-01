Sportschießen Anna Janssen gewinnt den Luftgewehr-Weltcup

Zunächst hatte die 22-Jährige großen Anteil daran, dass die Kevelaerer Luftgewehr-Mannschaft erneut den Sprung ins Bundesliga-Finale geschafft hat, das am kommenden Wochenende in Neu-Ulm ausgetragen wird. Eine Woche später qualifizierte sie sich in Slowenien für die Europameisterschaft, die ab Ende Februar in Györ/Ungarn stattfindet. Und zwischendurch hat „Gold-Anna“ jetzt ganz nebenbei in Kairo den ISSF-Welt-Cup gewonnen.