Sportschießen Anna Janssen stößt Olympia-Tor weit auf

Am Freitag zog sie in der Einzelkonkurrenz als sechstbeste Schützin mit 631,0 Ringen noch so gerade ins Finale ein. Und in dieser Endrunde ging’s nicht nur um Medaillen. Gleichzeitig wurde für die beste Schützin ein Quotenplatz vergeben, der zur Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 berechtigt. Die 22-jährige Sportschützin spielte wie so oft ihre ganze Nervenstärke aus, setzte sich zur Mitte des Wettkampfes an die Spitze und gab in der Endphase die Führung gegen die Polin Julia Ewa Piotrowska nicht mehr aus der Hand. Mit einer 10,8 und einem Ringverhältnis von 253,1:251,3 beendete sie den Wettkampf und durfte sich als Europameisterin feiern lassen.