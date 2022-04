Sportschießen : Anna Janssen gewinnt Weltcup in Brasilien

Kevelaer Mit ihrem Triumph in Rio de Janeiro hat die 20-jährige Luftgewehrschützin aus Kevelaer jetzt auch den Sprung in die Weltspitze der Frauen geschafft.

Anna Janssen, Aushängeschild der Schießsportgemeinschaft (SSG) Kevelaer, hat am Montag ein weiteres Kapitel ihrer beeindruckenden Erfolgsgeschichte geschrieben. Die Studentin, die zurzeit in Weihenstephan bei München lebt, reiste für das Team Deutschland über den großen Teich und nahm am ISSF-World-Cup in Rio de Janeiro in Brasilien teil.