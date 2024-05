Sportschützin aus Kevelaer siegt beim Weltcup Anna Janssen kommt dem Olympia-Ticket immer näher

Nachdem es zuvor in ihrer Paradedisziplin mit dem Luftgewehr nicht so recht nach ihren Vorstellungen gelaufen war und sie nur hauchdünn den Finaleinzug verpasst hatte, war der Tiger in ihr ausgebrochen. Sie griff in den Wettkampf mit dem Kleinkaliber-Gewehr im Dreistellungskampf ein. Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl in Baku – die gesamte Weltelite war am Start –, musste ein gesonderter Ausscheidungswettkampf ausgetragen werden, den Anna Janssen um ein Haar versemmelt hätte, als ihr eine „Sieben“ aus dem Lauf flutschte.