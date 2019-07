Sportschießen : Goldmedaille für Anna Janshen

Kevelaer (RP) Das sportliche Highlight im Schießsportzentrum Suhl/Thüringen ist in diesem Jahr der Junioren-Welt-Cup. Unter anderem trat Anna Janshen von der Schießsportgemeinschaft Kevelaer für das deutsche Team an.

Nicht, wie gewohnt mit dem Luftgewehr, sondern mit der Kleinkaliberwaffe gewann sie heute im Dreistellungskampf die Goldmedaille. Bereits in der Qualifikation stellte sie gemeinsam mit ihren Mannschaftskolleginnen Melissa Ruschel und Larissa Weindorf einen neuen Weltrekord in der Mannschaftswertung auf und sicherten sich in dieser Disziplin ebenfalls Gold. Dabei schlugen sie auf Grund eines einzigen besseren Innenrandtreffers auf die Zehn das favorisierte Team aus China. In Kürze beginnt „Gold-Anna“ mit der Luftgewehr-Mannschaft der SSG Kevelaer mit den Vorbereitungen auf die neue Bundesliga-Saison – die „Tiger“ gehen als amtierender Deutscher Meister an den Start.