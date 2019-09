Sportschießen : Anna Janshen: EM-Titel mit Weltrekord

Kevelaer Die 18-jährige Schülerin aus Kevelaer präsentiert sich bei der Europameisterschaft der Sportschützen in Bologna einmal mehr als Ausnahmekönnerin. Nach einem Missgeschick im Vorkampf schlägt „Gold-Anna“ erneut zu.

Im Vorkampf des Kleinkaliber-Wettbewerbs 3 mal 40 Schuss hatte sich Anna Janshen zunächst einmal mit 1157 Ringen begnügen müssen. „Das ist nicht gerade ein besonders hohes Ergebnis, um auf einen Finalplatz hoffen zu dürfen. Ich bin überrascht, dass es am Ende doch gereicht hat“, resümierte die frisch gebackene Europameisterin kurz nach der Siegerehrung in Bologna.

Nach guten Ergebnissen im Kniend- und Liegend-Anschlag (392 und 391 Ringe) musste die junge Kevelaererin noch 40 Schuss im Stehen absolvieren. Nach den ersten neun Schüssen war auch soweit noch alles im Plan. Doch dann folgte das böse Erwachen. Der letzte Schuss in der ersten Serie landete in der Sechs – für jeden Sportschützen eine mittlere Katastrophe. „Da ist bei mir ein Licht ausgegangen vor Schreck. Ich stand noch nicht im Ziel und bin dann an den Abzug gekommen. Für mich war in diesem Moment klar, dass ich das Finale verpasse.“