Handball : Das Torspektakel des Tabellenführers

Der Aldekerker Rechtsaußen Christopher Tebyl war am Samstagabend der überragende Mann in der Vogteihalle. Foto: Norbert Prümen

Kerken Handball-Regionalliga: Der TV Aldekerk begeistert die Zuschauer in der Vogteihalle mit einem 41:31 gegen die SG Langenfeld und grüßt nach drei Spieltagen vom Platz an der Sonne. Die Mannschaft hat bereits 108 Treffer erzielt.

Die Tabelle ist nach drei Spieltagen ganz nach dem Geschmack von Statistikfreunden. Der Spitzenreiter hat bislang die meisten Gegentreffer in der Liga kassiert (94). Beeindruckend ist aber auch der Bestwert auf der anderen Seite. 108 Tore hat der TV Aldekerk bislang geworfen – die Angriffsmaschinerie der Grün-Weißen läuft bereits in der Anfangsphase der Saison auf Hochtouren.

Wie schon eine Woche zuvor in Gummersbach beim HC Gelpe/Strombach legten die Hausherren einen Raketenstart hin. Jeder Angriff ein Treffer, auf der anderen Seite Hexer Paul Keutmann im Tor – 3:0 nach drei Minuten. Doch so ging es nicht weiter. Begünstigt durch zwei Zeitstrafen gegen Thomas Jentjens und Jonas Mumme kämpften sich die Gäste zurück in die Partie und lagen nach elf Minuten mit 5:4 in Führung. Es sollte sich um den einzigen Aldekerker Rückstand handeln.