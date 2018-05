Leichtathletik: Angelika Mölders neue Vorsitzende

Kevelaer Jahreshauptversammlung der LLG Kevelaer: 17. Marathon am 6. Januar 2019.

Die LLG Kevelaer startet in Kürze mit den Vorbereitungen auf den 17. LLG Marathon, der für Sonntag, 6. Januar 2019, geplant ist. Das Orga-Team wird die Anzahl der Staffeln leicht erhöhen, um der großen Nachfrage bei der Staffelpremiere in diesem Jahr gerecht werden zu können.

Gern gesehen bei der LLG sind am Laufsport Interessierte. Neu ist der Trainingsort. Donnerstags um 18 Uhr trifft man sich ab sofort am Vereinsheim der DJK Twisteden (DJK-Sportpark, Hartjesweg in 47624 Kevelaer-Twisteden). Dort gibt es die Möglichkeit zum Training unter Anleitung erfahrener Läufer. Egal ob jemand eine kürzere oder längere Strecken laufen will, alle sind willkommen. Zusätzliche gemeinsame Trainingseinheiten werden individuell vereinbart.