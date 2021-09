American Football : Footballer lassen sich nicht unterkriegen

Kevelaer Lockdown statt Touchdown: Seit April 2020 hat Corona die Kevelaer Kings daran gehindert, ihrer Leidenschaft nachzugehen. Doch inzwischen greifen die American Footballer unter Regie von Head-Coach René Artz wieder an.

Wenn alles nicht so traurig wäre, könnte man fast schon wieder drüber lachen, Vermutlich hat die Wucht der Pandemie keinen anderen Sportverein am linken Niederrhein härter getroffen, als die Kevelaer Kings. Die American Footballer mussten in den vergangenen eineinhalb Jahren viel erleiden und einen Kampf mit unzähligen Widrigkeiten führen. Erster Lockdown zum Saisonbeginn im April 2020, zweiter Lockdown zur Saisonvorbereitung im Oktober 2020, dritter Lockdown zum Saisonstart 2021. Da dieser Kontaktsport etliche Akteure gleichzeitig auf dem Feld erfordert, war an einen Spielbetrieb in Corona-Zeiten überhaupt nicht zu denken.