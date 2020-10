Football : Kevelaer Kings trotzen der Pandemie

Auch in den kommenden Monaten werden die Kevelaer Kings nicht in der Liga spielen können. Stattdessen wird weitertrainiert. Foto: Heinz Spütz

Kevealer Bereits seit zehn Monaten bereitet sich das Team auf die neue Saison in der Verbandsliga NRW vor. Ein Ende ist noch lange nicht in Sicht. Headcoach René Artz lobt die Moral der gesamten Mannschaft.

Was war passiert? Die Kevelaer Kings spielen in der Verbandsliga NRW. Der sogenannte Season Opener wurde auf Samstag, 25. April, mit einem Heimspiel gegen Mülheim Shamrocks terminiert. Wie üblich bereitete sich das Team zum Jahresbeginn auf die neue Spielzeit vor. Einem zweimonatigen Grundlagentraining sollte ein ebenso langer Trainingsabschnitt folgen, in dem taktische und technische Sachen im Vordergrund gestanden hätten. Soweit kam es aber nicht. Die Coronavirus-Pandemie hatte die Football-Spieler in die Knie gezwungen.