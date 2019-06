Schwimmen : DM in Berlin: Allergie macht Mathis Teneyken schwer zu schaffen

Für Mathis Teneyken war der DM-Start in Berlin ein unvergessliches Erlebnis. Allerdings erreichte das große Talent des SC Delphin Geldern wegen gesundheitlicher Probleme nicht seine Bestform. Foto: Ja/Stefan Ruetters

Geldern (RP) Für Mathis Teneyken vom Schwimm-Club Delphin Geldern war die Teilnahme an den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften nicht nur ein Kampf gegen seine Alterskonkurrenten, sondern vor allem auch mit einer extremen Allergie.

„Mathis ist in dieser Jahreszeit arg beeinträchtigt und eigentlich gar nicht gut in Form. Insofern war seine Qualifikation über 50 Meter Delphin und 50 Meter Freistil zu den Jahrgangsmeisterschaften in Berlin umso erfreulicher“, sagte der Gelderner Cheftrainer Jörg Löcker.

Die gesundheitlichen Probleme verhinderten in der Hauptstadt trotz guter Vorbereitung eine erhoffte Leistungssteigerung. Schon an seinem ersten Wettkampftag, an dem Mathis Teneyken über die 50 Meter Delphin startete, sollten sich die Beschwerden bemerkbar machen. Ein kleiner Fehler beim Auftauchen nach dem Start, als seine Schultern nicht ganz oberhalb der Wasserfläche waren und somit die Arme nicht ganz frei nach vorne schwingen konnten, verringerten die Anfangsgeschwindigkeit deutlich. Dennoch blieb Mathis in 37,74 Sekunden nur zwei Zehntelsekunden über seiner Bestzeit.

Beim Training am nächsten Tag zeigten sich die gesundheitlichen Probleme immer deutlicher. Der Ausblick auf sein nächstes Rennen über 50 Meter Freistil war schon getrübt. Schon das Einschwimmen am Wettkampftag fiel Mathis extrem schwer. Optimale Bedingungen für ein solches Event sehen anders aus.