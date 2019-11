Unfall in Wemb : Alkoholisierte Frau verursacht Unfall

Foto: dpa/Friso Gentsch

Weeze (RP) Die Polizei berichtete am Mittwoch von einem Vorfall am Dienstagabend, der sich durch eine alkoholisierte Autofahrerin in Wemb ereignet hatte. Mit etwa 1,3 Promille Alkohol im Blut verursachte eine 50-Jährige aus Straelen in der Ortschaft einen Verkehrsunfall und machte sich anschließend zunächst aus dem Staub, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken