Fußball-Oberliga Der Trucker zwischen den Pfosten

Nach verschiedenen Stationen bei unterschiedlichen Vereinen hielt das Leben für den damals 18-jährigen Keeper eine Überraschung bereit. Seine mittlere Reife hatte er in der Tasche, als ein Bekannter für ihn den Kontakt zum türkischen Erstliga-Verein Istanbul Basaksehir herstellte. Am Bosporus konnte er im Probetraining überzeugen und wurde Stammtorwart in der U 19. Die Sache mit der Lehre hatte sich somit zunächst erledigt. „Das war eine geile Zeit. In unserer Jugendliga haben die gleichen Mannschaften wie in der Profiliga gespielt und es war der gleiche Spielplan. Wir sind also immer zusammen mit den Profis zu den Spielen geflogen. Ich dieser Zeit konnte ich regelmäßig mit dem Profi-Kader trainieren.“ Corona setzte dem Höhenflug des Torhüters ein plötzliches Ende. Im März 2020 stand er wieder bei Mutter auf dem Teppich. Istanbul Basaksehir, der Klub von Präsident Erdogan, wurde anschließend erstmals in der Vereinsgeschichte türkischer Meister.