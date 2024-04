Fußball-Kreisliga A Alemannia nimmt hohe Hürde

Eventuell stellt sich in einigen Wochen heraus, dass die Landwehr-Arena in Aldekerk im Kopf-an-Kopf-Rennen um die Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Jüngst hatte sich dort Viktoria Winnekendonk eine 1:2-Niederlage eingehandelt und die Tabellenführung eingebüßt. Am Freitagabend machte der neue Spitzenreiter seine Sache besser. Alemannia Pfalzdorf behauptete sich beim Tabellendritten mit 3:1 (2:0) und hat damit auf dem Weg zur Rückkehr in die Bezirksliga einen ganz dicken Brocken aus dem Weg geräumt.