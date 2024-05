Fußball-Kreispokal Sportfreunde beenden eine lange Serie

Die Gäste ergriffen sofort die Initiative. Die Sportfreunde attackierten früh, verhinderten ein kontrolliertes Aufbauspiel des Gegners und hatten schon in der Anfangsphase mehrere gute Chancen. Allerdings mangelte es an der Genauigkeit im Abschluss, außerdem präsentierte sich der Pfalzdorfer Torhüter Nico Cleven in Bestform. Auf der anderen Seite gab’s den ersten Aufreger in der 24. Minute, als ganz Pfalzdorf ein Handspiel im gegnerischen Strafraum reklamierte. Regionalliga-Schiedsrichter Lars Aarts ließ nach Rücksprache mit seinem Gespann weiterspielen. Die Gäste blieben bis zur Pause am Drücker, doch nach 45 Minuten stand auf beiden Seiten immer noch die Null.