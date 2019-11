Handball : ATV-Reserve mit Licht und Schatten

Aldekerk Handball, Frauen Oberliga: Eintracht Duisburg – TV Aldekerk II 23:23, TV Biefang – TV Aldekerk II 29:29.

(LN) Der Doppelspieltag kann unter dem Motto laufen: Einen Punkt verloren, einen Punkt gewonnen. Bereits am Freitag stand das Nachholspiel gegen den Aufsteiger Eintracht Duisburg an. Am späten Abend macht sich die Mannschaft auf den Weg in den Duisburger Süden und die Vorgabe vom ATV-Trainer René Baude war, unbedingt zwei Punkte zu holen. Es schien auch so, als wenn die Mannschaft dies so umsetzten wollte. Nach einem ausgeglichenen Spielbeginn setzte sich die Gästemannschaft bis zur 20.Minute auf ein 7:12 ab. Doch dann kam ein Bruch in die Mannschaft und es wollte nicht mehr viel gelingen. Im Angriff gelang bis zur Pause nur noch ein Tor und die Duisburgerinnen konnten bis zur Halbzeit auf 12:13 verkürzen. Nach der Halbzeit begannen die Grün-Weißen wieder etwas druckvoller und bis zur 52. Minute war das Team wieder mit 3 Toren in Führung, ein Sieg schien greifbar. In der folgenden Auszeit der Heimmannschaft hatte der Duisburger Trainer wohl die richtigen Worte gefunden und seine Mannschaft setzte neue Kräfte frei. Es wurde ein Kampf um jeden Ball. In der vorletzten Minute hatte der ATV dann die Chance mit einem Siebenmeter den Sack zuzumachen, doch dieser wurde von der gegnerischen Torhüterin gehalten. So schaffen die Duisburgerinnen in der letzten Minute den Ausgleich zum 23:23. Mit ein bisschen mehr Cleverness wäre ein Sieg drin gewesen. Punkt verloren!