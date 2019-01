Handball : Aldekerker Bundesliga-Mädchen verlieren beim Favoriten

Der Aldekerker Nachwuchs – hier Insa Weisz – hat trotz der Niederlage in Dortmund noch alle Chancen aufs Weiterkommen. Foto: ja/Lutz Nebel

Aldekerk Handball-Bundesliga der A-Juniorinnen: BV Borussia Dortmund – TV Aldekerk 30:23 (14:9). In der Zwischenrunde zur Deutschen Meisterschaft kassierten die Aldekerker Mädchen eine klare, in der Höhe aber auch verdiente Niederlage.

Über weite Strecken der Partie hatten die Grün-Weißen nicht zur Form gefunden, die gegen den BVB zu Zählbarem gereicht hätte.

Entsprechend hielt sich die Ärger über die Niederlage bei ATV-Trainer René Baude in Grenzen. „Ärgern würde ich mich, wenn es ein paar wenige Szenen gewesen wären, die für die Niederlage verantwortlich gewesen wären. Heute waren wir aber insgesamt zu weit weg davon, Dortmund gefährden zu können.“ Dabei hatte es für seine Farben gut angefangen. Lisa Kunert war es, die nach 30 Sekunden den Torreigen eröffnet und den ersten Treffer der Partie erzielt hatte. Der BVB zog zwar umgehend nach, doch waren die Aldekerkerinnen von Beginn an auf der Höhe und nicht gewillt, sich in die Defensive drücken zu lassen. Das ging auch 20 Minuten gut, bis bei den Gästen die Konzentration plötzlich weg war und auch das Selbstbewusstsein damit verschwand. „Nach dem 7:7 war plötzlich alles anders“, sagte Baude in der Rückschau.

Der BVB hatte seine Defensive offensiver aufgestellt und die Aldekerkerinnen so vor große Probleme gestellt. „Durch unsere Fehler haben wir Dortmund in der Phase unnötig stark gemacht und zu Gegenstößen eingeladen.“ In der Sporthalle an der Kreuzstraße hatten die Gastgeberinnen jetzt Rückenwind und legten bis zum Seitenwechsel schnell ein paar Treffer vor. Angeführt von Mariel Wulf, mit zwölf Toren beste Dortmunderin, ging es auch im zweiten Abschnitt für den BVB weiter nach vorne. Während die Aldekerkerinnen fast ausschließlich über die mit Lisa Kunert und Insa Weisz starke besetzte rechte Seite zu gefallen wussten, waren die Dortmunderinnen breit aufgestellt. Sie spielten variabel und bauten den Vorsprung Schritt für Schritt aus.



„Am Anfang haben wir noch etwas Probleme gehabt“, gab BVB-Coach Tobias Penske nach dem Abpfiff zu Protokoll. „Nachdem wir dann über die Defensive besseren Zugriff auf die Partie hatten, haben wir das gut gelöst.“ Er sah seine Mannschaft konzentriert agieren und einem sicheren Sieg entgegen steuern. „Auf diesem Niveau können wir so nicht bestehen“, sagte sein Gegenüber René Baude nach dem Abpfiff. „Wir waren heute körperlich und auch mental leider nicht ganz auf der Höhe.“

Verloren ist für die Aldekerker Juniorinnen dennoch noch gar nichts. Die zwei Siege, die zum Weiterkommen reichen sollten, können noch aus eigener Kraft hereingespielt werden. Am Samstag, 2. Februar, kommt der Frankfurter HC in die Vogteihalle, im Siegfall kommt es dann, abermals in Dortmund, am Samstag, 24. Februar, zu einem möglichen Endspiel gegen die SG Rödertal/Radeberg.