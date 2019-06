Vereine und Verbände : Tauchen, Bogenschießen, Fitness: SV Straelen lädt zum Aktionstag ein

Straelen (RP) Mehrere Abteilungen des SV Straelen nutzen im Rahmen der 100-Jahr-Feier am Sonntag die Gelegenheit, sich im und rund um das Hallenbad „Wasserstraelen“ vorzustellen.

Als jüngstes Mitglied der großen Straelener Sportlerfamilie ist vor zwei Jahren die Abteilung der Bogenschützen hinzugekommen. Die Initiatoren Jan Verbraeken und Bianca Pohland haben ihre Idee mit Leben erfüllt und innerhalb kürzester Zeit die Mitgliederzahl auf rund 50 Sportlerinnen und Sportler geschraubt. Jetzt möchten die Bogenschützen ihre Sportart einer breiteren Besucherschicht zugänglich machen. Am Sonntag können sich alle Interessenten auf dem Außengelände mit Pfeil und Bogen vertraut machen. Den Gästen zur Seite steht Thomas Nilsson, amtierender Deutscher Vize-Meister in der Disziplin „3D-Schießen“. Beim Blick von der Lingsforter Straße in Richtung Hallenbad fallen die dort platzieren Fitness-Geräte sofort ins Auge. Auffällig ist aber auch die geringe Auslastung des Parcours, den der Stadtsportverband unter der Regie von Werner Terheggen erstellt hat.