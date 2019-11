Frauenfußball : Viktoria scheitert in Langenfeld

Winnekendonk (ksch) Achtelfinale um den Frauenfußball-Niederrheinpokal: HSV Langenfeld – Viktoria Winnekendonk 3:0 (2:0). Beim Tabellenführer der Landesliga-Gruppe 2 ereilte die Viktoria im Achtelfinale um den Verbandspokal das Aus.

Der HSV zeigte dann auch gleich, dass er eine Etage tiefer nicht umsonst an der Tabellenspitze steht. Gegen die offensiv agierenden Gastgeberinnen hatte die Viktoria ihre Probleme. Bereis nach zehn Minuten der Führungstreffer, dem die Heimelf in der 25. Minute das 2:0 folgen ließ. Den möglichen Anschlusstreffer verpassten die Gäste, als ein Elfmeter am Pfosten landete. Mit dem 3:0 in der 68. Minute war die Partie dann aber entschieden, zumal die Winnekendonkerinnen in der Offensive doch stark ersatzgeschwächt antreten mussten.