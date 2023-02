Startschuss zur Aufholjagd Ein Einstand nach Maß für Trainer Marcel Zalewski

In der ersten Halbzeit hatte der Favorit aus Moers optische Vorteile, war aber keineswegs drückend überlegen. Eine seiner wenigen Chancen nutzte der Tabellendritte in der 22. Minute, als Hendrik Rouland die Gäste in Führung brachte. Nach der Pause hatte der TSV Weeze mehr vom Spiel und belohnte sich in der Schlussphase. Zunächst nutzte Louis Pacco einen an Julian Kühn verursachten Foulelfmeter zum Ausgleich (77.). In der 89. Minute verwandelte Florian Feddema einen Freistoß zum 2:1. Am nächsten Sonntag geht’s weiter mit einem Heimspiel gegen den Tabellenzweiten Viktoria Goch, der sich über Nachbarschaftshilfe gefreut hat.