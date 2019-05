Fußball : SV Straelen erlebt die Horror-Show

Dortmund/Straelen Fußball-Regionalliga: Sieben Gegentore in 35 Minuten – den Albtraum der 2:9 (2:2)-Niederlage bei Borussia Dortmund II muss Grün-Gelb erst einmal sacken lassen. Trotz des Debakels ist die Mannschaft noch lange nicht abgestiegen.

Unfassbar. Unbegreiflich. Unglaublich. Kaum in Worte zu fassen. Was sich da am Samstag im altehrwürdigen Stadion „Rote Erde“ zu Dortmund abgespielt hat, passiert wahrlich nicht alle Tage. Da liefert Regionalliga-Abstiegskandidat SV Straelen knapp eine Stunde lang bei der U 23-Auswahl des heimischen BVB eine passable Vorstellung und darf sich eine Woche nach dem 2:0 gegen Alemannia Aachen Hoffnungen auf die nächste Überraschung machen. Und dann fällt diese Mannschaft urplötzlich in alle Einzelteile auseinander. Von der 56. Minute bis in die Nachspielzeit hinein erleben Kicker, Verantwortliche und die mitgereisten Anhänger die unvergessliche Horror-Show von Dortmund. Straelens Trainerin Inka Grings wird in der anschließenden Pressekonferenz die starke Offensive des Gastgebers loben und die desolate Abwehrleistung ihrer Mannschaft beklagen. Was soll sie auch anderes machen ? Der Verfasser dieses Berichts hat ausnahmsweise nicht um einen Kommentar zum Spiel gebeten. Ganz einfach, weil man Fußballer und Trainer in bestimmten Situationen auch einmal in Ruhe lassen sollte.