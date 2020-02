Fußball : Kellerduell in der Landwehr-Arena

Kellerduell in der Landwehr-Arena

Gelderland (for) Fußball-Kreisliga B, Gruppe 2: FC Aldekerk II – Viktoria Winnekendonk II (Mi., 20 Uhr). Die Landwehr-Arena ist heute Abend Schauplatz eines ganz wichtigen Duells. Die Tabellennachbarn tragen ein Sechs-Punkte-Spiel im Abstiegskampf aus.

DJK Twisteden II – Grün-Weiß Vernum II (Do., 20 Uhr). Als Favorit gehen die Hausherren aus Twisteden in die Partie. „Wenn wir mit einer hundertprozentigen Einstellung ins Spiel gehen, sollten wir die bessere Mannschaft sein“, betont auch DJK-Trainer Andre Elbers. Auf der Gegenseite möchte Vernum jedoch keinen allzu großen Respekt an den Tag legen. „Wir müssen mit breiter Brust und nicht als Abstiegskandidat antreten. Wenn wir dann noch unsere Nerven im Griff haben, können wir vernünftigen Fußball spielen“, versichert Vernums Coach Dirk Jung.