Fußball-Landesliga Das Duell der ungleichen Nachbarn

Wenn am Sonntag um 16 Uhr im Sportpark Laerheide die Partie TSV Wachtendonk-Wankum gegen Sportfreunde Broekhuysen angepfiffen wird, dürfte es sich um das vorerst letzte Duell der beiden Nachbarn auf Landesliga-Niveau handeln. Der Gastgeber hat sich fünf Spieltage vor Saisonende mit dem Abstieg abgefunden – die Planungen der Verantwortlichen für die Fußball-Bezirksliga sind in vollem Gange. Trainer Markus Müller möchte sich mit seiner Mannschaft ordentlich verabschieden. „Natürlich wissen meine Spieler, wo die Reise hingeht. Aber gerade in solch einem Derby wollen wir uns noch einmal richtig gut präsentieren“, so Müller.