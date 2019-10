Kreisliga A : A-Liga: Vernum ringt Pfalzdorf Unentschieden ab

Pfalzdorfs Trainer Markus Hierling lobte seine Elf. Foto: Markus van Offern (mvo)

Gelderland In einer Nachholpartie des achten Spieltages der Kreisliga A Kleve/Geldern trennten sich der der SV Grün-Weiss Vernum und der VfB Alemannia Pfalzdorf 3:3 (2:1). Die Gastgeber gingen verdient durch Philipp Stutzinger in Führung, versäumten es jedoch in der Folge ihre guten Chancen zu nutzen.

Von Per Feldberg

Das bestrafte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit Martin Koenen mit dem durchaus verdienten Ausgleich. Doch postwendend stellte Malte Heitbrede die Pausenführung für Vernum her. In Halbzeit zwei kam Pfalzdorf deutlich besser ins Spiel und der eingewechselte Luca Eikemper drehte die Partie mit einem Doppelpack zum 2:3. Doch auch Vernum kämpfte sich nochmals zurück und Johannes Terhorst sorgte mit seinem Treffer zum 3:3 für den Endstand.