Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern : Titelkandidat Grün-Weiß Vernum spielt wie aus einem Guss

Kreis Kleve Fußball-Kreisliga A: Das Team um Trainer Sascha Heigl unterstreicht mit 5:1 gegen Union Wetten seine Ansprüche auf einen Spitzenplatz in Gruppe zwei.

„Das war heute ein Spiel auf ein Tor“, sagte Sascha Heigl, Trainer des Fußball-A-Ligisten Grün-Weiß Vernum, und zeigte sich sichtlich zufrieden. Durfte er auch sein. Denn seine Mannschaft war im Nachbarschaftsduell mit Union Wetten in allen Belangen überlegen und behielt am Ende verdient mit 5:1 (2:1) die Oberhand. Marcus Brouwers (16.), Justin Regenhardt (45.), Christopher Dickmans (46.), Malte Heitbrede (85.) und Luis Scheffer (90.) trafen für Grün-Weiß. Das zwischenzeitliche 1:2 erzielte Simon Tombergs in der 34. Minute.