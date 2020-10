Handball : TV Aldekerk hat das Ziel dicht vor Augen

Kerken Handball-Bundesliga der A-Juniorinnen: Nach dem 34:29-Erfolg gegen Werder Bremen hat der ATV-Nachwuchs glänzende Chancen auf das Erreichen der Zwischenrunde. Gastgeberinnen lieferten vor 200 Fans starke Vorstellung.

Nach dem Abpfiff tanzten die jungen Aldekerker Handballerinnen ausgelassen im Kreis und ließen sich von ihren Fans feiern. Mit einem verdienten 34:29 (14:15)-Erfolg gegen den Nachwuchs von Werder Bremen hatten die A-Juniorinnen der Grün-Weißen soeben einen großen Schritt in Richtung Bundesliga-Zwischenrunde gemacht. Nach drei absolvierten Spielen belegen die Aldekerkerinnen mit 4:2-Punkten Platz zwei in der Vorrunden-Gruppe 1, der zur Teilnahme an der Runde der besten 16 Mannschaften aus ganz Deutschland berechtigt, die jeweils in vier Vierer-Gruppen eingeteilt werden. Zum Abschluss der Vorrunde ist der ATV am 24. Oktober beim niedersächsischen Club BV Garrel gefordert, der am Montagabend beim Spitzenreiter HSG Blomberg-Lippe erstmals ins Geschehen eingriff.